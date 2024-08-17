اندلع حريق، اليوم السبت، في سقف مركز سومرست هاوس التاريخي للفنون الواقع في وسط لندن، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأهمية التاريخية للمبنى الذي يعود إلى عام 1796.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الجناح الشمالي للمركز يضم معرض كورتولد الذي يحتوي على مجموعة من اللوحات الشهيرة لفان غوخ، مثل اللوحة الذاتية مع أذنه المغطاة التي تعود لعام 1889، وكذلك أعمال إدوارد مانيه وكلود مونيه وبول سيزان.

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كما اشتهر هذا المبنى بعد تصوير عدة أفلام فيه مثل Love Actually الذي صُوّر في عام 2003، واثنين من سلسلة أفلام جيمس بوند، وأيضاً Sleepy Hollow لتيم بيرتون في عام 1999.

سومرست هاوس (Somerset House) هو مجمع نيوكلاسيكي ضخم يقع على الجانب الجنوبي من حي ستراند في وسط لندن، ويطل على نهر التايمز، شرق جسر واترلو. تم بناء المجمع رباعي الزوايا من العصر الجورجي في موقع قصر تيودور (المعروف بـ"منزل سومرست القديم") الذي كان في الأصل ملكًا لدوق سومرست.

تم تصميم سومرست هاوس الحالي على يد السير ويليام تشامبرز، وبدأ بناؤه في عام 1776، وتم توسيعه لاحقًا بأجنحة خارجية للعصر الفيكتوري في الشرق والغرب خلال الأعوام 1831 و1856 على التوالي.

ويقع موقع سومرست هاوس مباشرة على نهر التايمز، حتى تم بناء طريق متنزه كورنيش فيكتوريا في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر.

وفي العصر الجورجي، بُني المبنى الضخم ليكون مبنىً عامًا يضم العديد من المكاتب الحكومية ومكاتب المجتمع ذات النفع العام. مستأجروه الحاليون هم مزيج من منظمات مختلفة، تتمحور بشكل عام حول الفنون والتعليم.

أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المتحف الواقع على ضفاف نهر التايمز.

وأكدت دائرة الإطفاء البريطانية أن "سبب الحريق لم يُعرف بعد"، وحذّرت من أن حركة السير حول المركز "اضطربت مع تدخّل عناصر الإطفاء".

وأوضحت أنها تلقت البلاغ الأول قرابة الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش)، وأن الفرق التي توجهت إلى المكان استعانت بعربتين مزودتين بسلالم ارتفاعها 32 مترًا.

من جهته، أشار المركز على منصة إكس إلى أنّ "سومرست هاوس مغلق حاليًا؛ بسبب اندلاع حريق في جزء صغير من المبنى. كلّ الموظفين والناس الذين كانوا في المكان بخير".

وأضاف أنّ "عناصر إطفاء لندن وصلوا سريعًا، ونعمل معهم بشكل وثيق للسيطرة على انتشار الحريق".

وأوضح مدير المركز جوناثان ريكي لوكالة الأنباء البريطانية أن الحريق اندلع في الجناح الغربي للمبنى، والذي يضم مكاتب، ولا يحتوي على "أي أعمال" فنية.