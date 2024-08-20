تقدمت الفنانة المصرية آيتن عامر ببلاغ ضد طليقها ووالد أبنائها مدير التصوير محمد عز العرب، اتهمته خلاله بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به نبيل محمد محامي آيتن أن المشكو في حقه اتهم موكلته بحرمانه من ابنيه، وعدم تمكينه من رؤيتهما.

ونفى المحامي في بلاغه ما وصفه بادعاءات عز العرب، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار المحكمة بأنه يشاهدهما في أحد الأندية بانتظام وأسبوعيا.

وأكد أن المشكو في حقه تعمد التشهير بأم أبنائه في أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب لها في ضرر نفسي.

وكان مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، قد هاجم بشكل غير مباشر، طليقته الفنانة آيتن عامر، إثر منعه ووالديه من رؤية أبنائه، لا سيما أن بينهما بعض القضايا العالقة في المحاكم.

وكتب عز العرب تدوينة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قال فيها "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبيهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم".

وأضاف طليق آيتن عامر "ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدرته وعقابه يا منافقين".