فقيه أزهري يثير الجدل بعد دعوته لذبح الطيور كأضحية

أثار فقيه في جامعة الأزهر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد دعوته إلى ذبح الطيور كأضحية بدلا من الأنعام.

وبرر الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بأن الأضحية لا تقتصر على الأنعام بل كل ما هو مذبوح.

وبين الهلالي خلال تصريحات تلفزيونية أن الطيور جائزة للأضحية، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط، موضحاً أن "هذا قاله داود بن علي الظاهري، وابن حزم الظاهري، وبلال بن أبي رباح، واستندوا بالأدلة في القرآن والسنة".

وتحدى الهلالي أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل.

وانهالت التعليقات المستهجنة لتصريحات الهلالي، فغردت نواره عبر حسابها على "تويتر"، "الحمد لله أننا لا نأخذ العلم والفتوى إلا من أهله العلماء الأجلاء المعتبرين، الله يطول بأعمار علمائنا الأفاضل".

وغرد عبدالله بن معمر: "تضحون بدجاج لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أين أنتم سائرون كفاكم دجلا وتحريفا بالدين على أمزجتكم الفتوة أمانة".