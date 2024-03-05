السلطات الجزائرية تُفرج عن أفلام "محظورة"
رفعت السلطات الجزائرية يدها عن عرض فيلم تاريخي طويل حول حياة المقاوم والمناضل الجزائري العربي بن مهيدي، وبانتظار عرض فيلم آخر قريبا ظل في الأدراج لما يزيد على عقدين من الزمن؛ بسبب تضمنه مشاهد تنتقد السلطة خلال ما يسمى بـ"العشرية السوداء".
ومنذ سنوات، خاض المخرج بشير درايس معركة من أجل الإفراج عن فيلم يروي حياة بن مهيدي، الذي تولّى إنتاجه وإخراجه، قبل أن يتمكن أخيرًا من رؤية العرض الشرفي للفيلم الروائي الطويل في قاعة أوبرا الجزائر بالعاصمة.
وتزامن عرض الفيلم مع الذكرى الـ67 لمقتل البطل الجزائري على يد القوات الفرنسية، بعد انتظار دام أشهر، عقب التوصل إلى الاتفاق حول مضمون سيناريو العمل السينمائي الثوري.
وعبّر المخرج درايس، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفه من احتمال تأثير العرض، الذي دام قرابة ساعتين في "أوبرا" الجزائر، على جودة الفيلم.
وقال إن "هذه المؤسسة كانت مخصصة في البداية للفنون الغنائية، لا تتوفر على المرافق اللازمة للبث السينمائي، ومع ذلك، أظهر فريق المركز الوطني للسينما في الجزائر براعة ملحوظة من خلال تمكنه من تقديم جلسة عرض مُرضية"، وفق قوله.
ويعتبر الفيلم التاريخي إنتاجا مشتركا بين وزارة الثقافة والفنون الجزائرية ووزارة المجاهدين، وبالتعاون بين المركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
وأدرجت مشاهد تصويرية تبيّن شجاعة العربي بن مهيدي أمام جيش الاحتلال الفرنسي، خاصة عندما قال إن "الجزائر تعترف أمام العالم أنها ليست فرنسية، وستكون الجزائر مستقلة".
وبدأت رحلة تصوير بن مهيدي عام 2015، غير أنّ السيناريو وأحداثا تاريخية كانت محل نقاش وجدل بين وزارة المجاهدين والمخرج، ما منع من عرضه.
وكان بن مهيدي اعتُقل في أوج حرب التحرير الجزائرية (1954-1962) نهاية شباط/فبراير من عام 1957، وقُتل تحت التعذيب ليلة الثالث إلى الرابع من آذار/مارس من العام ذاته.
وقبل اغتياله، رفع الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار يده تحيةً لابن مهيدي، بعد أن يئس هو وعساكره من أخذ اعتراف أو وشاية برفاقه، رغم العذاب المسلط عليه لدرجة سلخ جلد وجهه بالكامل.
وقال بيجار بحقه: "لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم"، وفي عام 2001 اعترف الجنرال الفرنسي بول أوسارس لصحيفة "لوموند" أنه هو من قتل العربي بن مهيدي شنقاً باليد.
22 عامًا
وهناك فيلم آخر ظل ممنوعا من العرض على مدار أكثر من عقدين، حيثُ انتهت عملية وضع الموسيقى التصويرية وعمليات الميكساج لهذا الفيلم، الذي يحمل عنوان "وقائع سنوات الإشهار" من بطولة الفنان الجزائري الشهير عثمان عريوات.
وظهر الفنان عريوات في أحد استوديوهات التسجيل رفقة الموسيقي عيسى مولاي مع إعلان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول فيه: "قريبًا على شاشاتنا الفيلم الكبير للفنان الشهير عثمان عريوات، خلال وضع الروتوشات الأخيرة على الموسيقى والميكساج، كان لي شرف أن أكون مسؤولًا عن ذلك".
ويعود الجدل الحاصل حول فيلم عثمان عريوات إلى خلافات تتعلق بالرقابة على بعض مشاهده، بعدما رفض عرضه باقتطاع مشاهد منه، قيل إنها تتعلق بتصويره مشاهد توجه انتقادات للسلطة السياسية في البلاد إبّان حقبة العشرية السوداء.
وانطلق تصوير فيلم "وقائع سنوات الإشهار" في 2002، ومنذ ذلك الوقت، ورغم تعاقب عدّة أسماء على وزارة الثقافة، إلاّ أنّ إشكال عرضه ظل قائما، فقد دار حديث في وقت سابق عن أسباب التضييق على عرضه في قاعات السينما، التي تتعلق بتقمص البطل الرئيسي الفنان عثمان عريوات دور ضابط سامٍ برتبة جنرال.