كلمة سحرية مكتوبة بـ"سعف النخيل" تنقذ 3 رجال (صورة)

لجأ 3 رجال لحيلة غريبة، ونجحوا فعلا بلفت الأنظار إليهم، بعدما وجدوا أنفسهم في منطقة بعيدة في المحيط الهادئ.

وقام أولئك الرجال بطلب المساعدة، بعدما كتبوا كلمة "Help"، بواسطة سعف النخيل، في أرضية المكان الذي تواجدوا فيه.

ووفق تقرير لقناة "فوكس نيوز"، قام جهاز خفر السواحل الأمريكي بإنقاذ الرجال من المنطقة التي علقوا فيها، بعدما رأت طائرة نداءهم للاستغاثة.