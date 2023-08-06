ولدت تحت الأنقاض.. هكذا أصبحت "عفراء" بعد 6 أشهر من زلزال سوريا

تشهد عفراء، الرضيعة التي نجت من الزلزال المدمر في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل 6 أشهر، ولاقت قصتها اهتمامًا كبيرًا حول العالم، تحسنا ملحوظًا في صحتها.

وجِدت الرضيعة آنذاك تحت أنقاض منزلها وقد كان حبلها السري ما زال متصلاً بأمها التي توفيت بعد الولادة مباشرة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

اليوم، وفي عمر ستة أشهر، تعيش عفراء بصحة جيدة في بلدة جنديريس السورية، على مقربة من الحدود التركية، برفقة عمتها وزوجها وأطفالهم السبعة.

ويرى خليل السوادي، زوج عمتها، في بساطتها وابتسامتها شبهًا بوالدها وشقيقتها الراحلين اللذين فقدا حياتهما في الزلزال أيضًا.

في الـ6 من شباط /فبراير الفائت، ضرب زلزال مدمر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 44000 شخص.

بعد الزلزال المدمر، دخلت والدة عفراء في المخاض ووضعت طفلتها تحت أنقاض منزلها، لكنها ماتت قبل أن يعثر عليهما رجال الإنقاذ، بعدها كانت الطفلة عفراء هي الوحيدة التي نجت من عائلتها المباشرة، إذ فقدت والدها وإخوتها الأربعة مع والدتها.