ولدت تحت الأنقاض.. هكذا أصبحت "عفراء" بعد 6 أشهر من زلزال سوريا
تشهد عفراء، الرضيعة التي نجت من الزلزال المدمر في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل 6 أشهر، ولاقت قصتها اهتمامًا كبيرًا حول العالم، تحسنا ملحوظًا في صحتها.
وجِدت الرضيعة آنذاك تحت أنقاض منزلها وقد كان حبلها السري ما زال متصلاً بأمها التي توفيت بعد الولادة مباشرة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
اليوم، وفي عمر ستة أشهر، تعيش عفراء بصحة جيدة في بلدة جنديريس السورية، على مقربة من الحدود التركية، برفقة عمتها وزوجها وأطفالهم السبعة.
ويرى خليل السوادي، زوج عمتها، في بساطتها وابتسامتها شبهًا بوالدها وشقيقتها الراحلين اللذين فقدا حياتهما في الزلزال أيضًا.
في الـ6 من شباط /فبراير الفائت، ضرب زلزال مدمر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 44000 شخص.
بعد الزلزال المدمر، دخلت والدة عفراء في المخاض ووضعت طفلتها تحت أنقاض منزلها، لكنها ماتت قبل أن يعثر عليهما رجال الإنقاذ، بعدها كانت الطفلة عفراء هي الوحيدة التي نجت من عائلتها المباشرة، إذ فقدت والدها وإخوتها الأربعة مع والدتها.
يستذكر خليل بكل وضوح اللحظة التي سحب فيها عفراء من تحت الأنقاض، قائلًا "كنا مصممين على إنقاذها، علمنا أنها ستكون الذكرى الوحيدة المتبقية من عائلتها".
وتمت مشاركة مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع.
ونُقلت الطفلة إلى المستشفى وأطلق عليها في البداية اسم "آية"، وقد أُسندت للعناية الطبية وكانت تعاني من كدمات وصعوبة في التنفس، ولكن بعد مرور ستة أشهر، تحسنت حالتها واختفت الإصابات.
إلا أن الأشهر الستة التالية، وفق التقرير، كانت صعبة على عفراء وعائلتها، فعندما كانت الطفلة في المستشفى، عرض الآلاف من الناس حول العالم تبنيها، وكان على خليل وزوجته هالة أن يثبتا أنهما من أقربائها حتى يتمكنا من الاعتناء بها.
وبسبب الاهتمام الكبير بقصتها، كان هناك قلق من أنها قد تتعرض للاختطاف، لذلك قضوا وقتًا طويلاً معها في المستشفى واتخذوا احتياطات إضافية، حيث ساعدت الشرطة المدنية والعسكرية في حمايتها.
واضطرت عمتها هالة إلى إجراء اختبار الحمض النووي، وبعد انتظار دام نحو 10 أيام، أظهرت النتائج أنها قريبة الدم، وبهذا سمحوا للطفلة أن تغادر المستشفى معهم، وأُطلقوا عليها اسم "عفراء"، تيمنًا بوالدتها الراحلة.
كانت هالة حاملًا في نفس الوقت الذي كانت فيه أم عفراء، وبعد ثلاثة أيام من الزلزال، أنجبت أيضًا طفلة، واطلقوا عليها اسم عطاء على اسم عمتها الأخرى التي لقيت حتفها في الزلزال.
وقالت "بي بي سي" إنه بالرغم من الصعوبات التي مروا بها، إلا أن عفراء وعائلتها يجدون الأمل والقوة في البقاء معًا ومواجهة التحديات، إذ إن منزلهم في جينديريس تعرض لأضرار بالغة ولم يعد آمنا للعيش فيه، لقد عاشوا في خيمة لمدة شهرين، في ظروف صعبة للغاية؛ ما زاد من تحديات رعاية الرضيعتين.
بعد ذلك، استطاعوا العثور على منزل للإيجار حيث يعيشون الآن ، لكنهم يخشون ألا يتمكنوا من البقاء لفترة طويلة بسبب التكاليف المرتفعة.
وتلقت الأسرة عروضًا عديدة للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة أو المملكة المتحدة، ولكنهم رفضوا بسبب القلق من أن يتم أخذ عفراء بعيدًا عنهم.
المصدر: هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"