الشرطة الإيطالية تصادر مجموعة أثرية قيمة مخبأة بمقر بنك

وقالت الشرطة إن المجموعة المكونة من 103 قطع من الخزف تشمل مزهريات وأطباق وأباريق ترجع إلى الفترة بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي وتمثل "قيمة ثقافية تاريخية لا تقدر بمال وقيمة اقتصادية فائقة الأهمية".

وحاز البنك ملكية المجموعة في عام 2009 بعد تحويل مالي قيمته مئة ألف يورو (103.640 دولار) برعاية الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت وبموافقة مجلس إدارة البنك.