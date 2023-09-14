مستكشف يروي تفاصيل مثيرة بعد حصاره 11 يومًا داخل كهف في تركيا

روى مستكشف كهوف أمريكي، تفاصيلَ مثيرة عقب إنقاذه بعد أن حوصر تحت الأرض في جنوب تركيا لمدة 11 يومًا، مؤكدًا أنه محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة رغم إصابته خلال أزمته بنزيف في الجهاز الهضمي وهو يبعد عن سطح الأرض 1040 مترًا لكنه أكد اليوم الخميس أنه سيواصل استكشاف الكهوف.

وتمكنت الفرق من إنقاذ مارك ديكي (40 عامًا) في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء بعد أن علِق في كهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين. وتم نقله إلى مستشفى مدينة مرسين لتلقي العلاج.

وقال ديكي في مؤتمر صحفي بالمستشفى "أنا محظوظ حقًّا لأنني ما زلت على قيد الحياة، كان وقتًا عصيبًا".

وتعاون أكثر من 150 منقذًا من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى لإنقاذ ديكي من ثالث أعمق كهف في البلاد، وأشار ديكي إلى أنه لم يفقد الأمل قَط.

وأضاف "بالتأكيد سأواصل استكشاف الكهوف. هناك دائمًا مخاطر في كل جوانب الحياة، وفي هذه المرة لم تكن الحالة الطبية الطارئة التي حدثت متوقعة على الإطلاق".