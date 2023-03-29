كيف يقضي مسلمو أوكرانيا شهر رمضان في ظل الحرب؟

من الطبيعي أن تختلف أجواء شهر رمضان المبارك في أوكرانيا هذا العالم عن الأعوام التي سبقت الحرب، حيث يعاني مسلمو أوكرانيا، مثلهم مثل كافة مواطني البلد، من رحى الحرب التي تدور منذ أكثر من عام.

وتقوم المؤسسات الدينية والمراكز الإسلامية في أوكرانيا بتنظيم الشعائر والصلوات والمحاضرات اليومية لتعزيز المعرفة بالإسلام وسماحته، وفقًا للدكتور حسام الدين الحلواني، رئيس مركز العلاقات الدولية للسلام والأمن في أوكرانيا، حيث تتمثل بعض مهمات مركزه في الاهتمام بالجاليات الدينية والعرقية وتتبع شؤونها.

ويقول حسام الدين الحلواني في لقاء مع "إرم نيوز": "رمضان بلا شك فرصة كبيرة لمزيد من الخيرات والمبرات، ولذلك من عادات مسلمي بلدنا أوكرانيا التعاون والتسابق في هذا الشهر على مزيد من التكافل الاجتماعي وإقامة الإفطارات العامة التي يشارك فيها إعدادًا وحضورًا غير المسلمين أحيانًا أيضا".