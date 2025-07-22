الجزائر.. إخماد 47 حريقاً في 12 ولاية (فيديو)

شهدت الجزائر موجة حرائق مروعة، حيث أعلن جهاز الحماية المدنية، عن إخماد 47 حريقا اندلعت في مناطق غابات وأدغال ومحاصيل زراعية، امتدت عبر 12 ولاية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت السلطات أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية جراء هذه الحرائق، في وقت تتواصل فيه جهود فرق الإطفاء لمراقبة المواقع المتضررة ومنع تجدد الاشتعال.

أخبار ذات علاقة دخان كثيف يلف العاصمة الإسبانية بعد حرائق واسعة (فيديو)

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن جهاز الحماية المدنية، فقد طالت هذه الحرائق ولايات شرقي الجزائر، حيث سجل اندلاع حريق واحد في كل من باتنة، تبسة، وبرج بوعريريج، بينما شهدت ولاية بجاية 13 حريقًا، وتصدّرت تيزي وزو قائمة الولايات الأكثر تضررًا بـ18 حريقًا.

كما اندلعت ثلاثة حرائق في جيجل، في حين سُجل حريقان في كل من سطيف، سكيكدة، وبومرداس.

أما في غرب البلاد، فقد اندلع حريق واحد في كل من الشلف وعين تيموشنت، إضافة إلى تسجيل حريق آخر في العاصمة الجزائر.

وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإطفاء لا تزال جارية في بعض المناطق، مشيرة إلى استمرار حالة التأهب وعمليات الحراسة، لضمان عدم تجدد النيران في المواقع المتأثرة، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة إضافة إلى رياح جافة تُفاقم خطر انتشار الحرائق.

أخبار ذات علاقة "هايبر ماركت الكورنيش" يعيد ملف الحرائق إلى الواجهة في العراق

وتأتي هذه الحوادث في ظل تحذيرات متكررة من خبراء البيئة من تزايد وارتفاع معدلات الحرائق خلال فصل الصيف، مطالبين بتعزيز الإجراءات الوقائية وتكثيف حملات التوعية للحفاظ على الثروة الغابية والزراعية.