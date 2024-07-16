دجال ضرير يتسبب بمقتل طبيبة مغربية

لقيت طبيبة مغربية حتفها، في العاصمة المغربية الرباط، على يد دجال ضرير، أوهمها بقدرته على علاجها من مرض السرطان، في حادثة لاقت تفاعلاً كبيراً من الشارع المغربي.

وأقام زوج الطبيبة دعوى قضائية ضد الدجال، يتهمه خلالها بقتل زوجته عن طريق إعطائها مواد ضارة بالصحة، وإيهامها أن هذه المواد ستجعلها تشفى من السرطان، بحسب ما أورد موقع "هسبريس" المحلي.

وكشفت التحريات أن المتهم دجال مشهور يمارس السحر والشعوذة، ويوهم الناس بأنه قادر على إعطائهم وصفات تقيهم من الأمراض والسحر، وتجلب لهم الحظ.

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وأشارت إلى أن المتهم أوهم الضحية أن هناك وصفة مضمونة لتعافيها من مرض السرطان، لكنها باهظة الثمن، حيث يبلغ ثمنها 30 ألف دولار أمريكي، فوافقت الطبيبة رغبة منها في الشفاء، وما إن تناولتها حتى سقطت فاقدة للنطق بعدها بساعات لتفارق الحياة.

وألقت السلطات القبض على الدجال الضرير، الذي ثبتت الاتهامات ضده، وأُحِيل للمحكمة، على أن تُعقد أولى جلسات محاكمته الخميس المقبل، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط.

وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح المتهم على ذمة القضية، على أن يحضر جلسات المحاكمة؛ نظراً لحالته الصحية السيئة.