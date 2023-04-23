نفوق الفيلة "نور جيهان" يثير ضجة في باكستان

قال مسؤولون إن إنثى فيل في حديقة حيوان كراتشي الباكستانية نفقت أمس السبت على الرغم من الجهود الكبيرة لعلاجها.

وأدى مرض نور جيهان إلى تجدد انتقادات لحدائق الحيوان في البلاد، وأثارت ضجة في البلاد وتحولت إلى قضية رأي عام.

وسقطت أنثى الفيل، البالغة من العمر 17 عاما وكانت تعاني من المرض الشديد، في بركة مياه هذا الشهر ولم تتمكن من النهوض دون مساعدة.

وقالت منظمة فور بوز في بيان "بعد الصراع مع المرض لتسعة أيام، نفقت بسبب حالتها الحرجة. أمضت وقتا طويلا مستلقية على الأرض، وهو وضع يهدد حياة الأفيال".