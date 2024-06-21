هجوم إلكتروني يضرب مستشفيات كبرى في لندن

كشفت خدمة الصحة العامة في بريطانيا (إن إتش إس)، أن بيانات طبية حساسة لمرضى بريطانيين نُشرت بعد هجوم إلكتروني استهدف أحد مقدمي الخدمات في أوائل الشهر الحالي، ولا يزال يعطّل تشغيل مستشفيات كبرى في لندن.

وأعلنت الخدمة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا تبلغت بأن مجموعة مجرمي الإنترنت نشرت بيانات مساء الخميس، تدّعي أنها تخص المورّد Synnovis وتمت سرقتها خلال هذا الهجوم".

كان للهجوم الإلكتروني الكبير الذي نُفّذ في الثالث من حزيران/يونيو، ضد شركة فحص الدم هذه "تأثير كبير" على خدمات كثيرة، بينها عمليات نقل دم.

وتأثّرت العمليات في مستشفيات وسط لندن، بينها "كينغز كوليدج" و"غايز" و"سانت توماس"، حيث ألغيت آلاف المواعيد والعمليات خلال الأسبوعين الماضيين.