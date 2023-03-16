أثار غضب عرب السويد.. مشروع قانون يقيد سفر الآباء من أصول مهاجرة مع أطفالهم

شهدت حملات سحب الأطفال في السويد زخمًا جديدًا في الأشهر الأخيرة، وعادت لتُثار مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متزامنة هذه المرة مع استغاثات تنادي بـ"هجرة معاكسة" لبعض العائلات العربية التي اختارت مغادرة السويد خوفًا على أطفالها.

وكشف مسح نشرته صحيفة ”داغينز نيهيتر”، أن السويد شهدت أخيرًا زيادة كبيرة في عدد العائلات المهاجرة منها خوفًا على أطفالها من ”السوسيال” (مركز مسؤول عن اللاجئين)، وأن هناك العديد من العوائل الأخرى أخرجت أطفالها من السويد بينما يخطط الآخرون للمغادرة في أقرب وقت ممكن.

ونتيجة لذلك، تخطط الحكومة السويدية لإصدار قرار رسمي يمنع سفر الآباء من أصول مهاجرة برفقة أطفالهم إلى خارج السويد، طالما أن الأطفال تحت متابعة وتحقيقات الخدمة الاجتماعية “السوسيال”، أو في حال كان لديهم قضية قديمة مع “السوسيال".

وأثار هذا الخبر موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجاليات العربية والمهاجرين العرب، خصوصًا أولئك الذين لهم تجارب سابقة مع "السوسيال".

ورغم أن القانون لن يضع جميع أطفال المهاجرين تحت نظام حظر ومنع السفر، إلا أنه أثار موجة معارضة كبيرة خصوصًا من قبل الجهات الحقوقية في السويد.