لماذا يصر أحمد سعد على "استفزاز" الجمهور بملابسه؟ (فيديو)

علّق الفنان المصري أحمد سعد على ارتدائه ملابس وإكسسورات غريبة، لا سيما في الحفلات الجماهيرية والمهرجانات الكبرى، على نحو يمثل استفزازا كبيرا لجمهوره ومتابعيه، ما جعله في مرمى السخرية والانتقادات.

وقال سعد في تصريحات أدلى بها إلى الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" إن "هذه النوعية من الملابس تمثل نقطة ضعف بالنسبة إليه حيث يعشقها ويحرص عليها"، مشيرا إلى أن "سخرية الجمهور منه لا تضايقه ويتعامل معها كخفة ظل فقط".

وأضاف أنه "أصبح مغرما بسخرية المصريين من ملابسه، بل وينتظرها لأنها تضحكه جدا"، ضاربا المثل بواحد من الجمهور التقاه وجها لوجه فصاح في وجه سعد قائلا: "أنا مبسوط جدا لأني رأيتك، فأنا لا أعشق إلا اثنين فقط في حياتي، هما محمد فؤاد وعمرو دياب".

وقالت منى الشاذلي إنه سبق وارتدى ما يشبه "التنورة"، ليجيبها مازحا بأنه "رفض ارتداء النسخة القصيرة من تلك التنورة واكتفى بالطويلة".

وسبق أن دافع أحمد سعد عن ارتدائه "الحلق"(قرط الأذن) ، معتبرًا أن هذا السلوك لا يقلل من "رجولته"، كما أشار إلى أن "هناك فارقًا بين الذكورة والرجولة".

وأوضح في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب أنه لا يحب أن يتم تقييمه طبقًا لمظهره الشخصي، مؤكدًا أنه يحترم آراء الناس رغم ذلك وسبق أن امتنع من ارتداء الأقراط بأذنيه حين وجد أن الأغلبية ترفض ذلك.

وأضاف: "أنا أعيش وسط الناس، ما يرفضونه أرفضه وما يقبلونه أقبله، لكن هناك هفوات تحدث"، وفق تعبيره.

وتابع أنه "يلقى دعمًا وتشجيعًا من الناس في حياته اليومية، رغم الانتقادات التي تثار عبر منصات التواصل".