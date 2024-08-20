في ظل ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف، قرر الأمريكي من أصول عربية، حسن أحمد، 23 عامًا، وخطيبته، ابتكار فكرة جديدة لحفل زفافهما في هيوستن العام المقبل.

وأعلن العريس أنه سيطلب من كل ضيف دفع 450 دولارًا لحضور الحفل، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للقاعة والفستان والتصوير والكيك والموسيقى ستتجاوز 30 ألف دولار لـ130 ضيفًا.

ولكن فكرة "تذاكر الزفاف" لم تلقَ استحسان الضيوف، الذين شعروا بعدم الراحة من تحميلهم عبء التكاليف. وعن ذلك قال أحمد "تدفعون المال لحضور حفلات بيونسيه وكريس براون، لكن لا تدعمون قريبكم في يومه الخاص؟".

وبينما وجد البعض الاقتراح غريبًا، وأعلنوا رفضهم لدفع رسوم مقابل حضور حفل زفاف، قال آخرون إنهم لا يمانعون الدفع، لكنهم في هذه الحالة لن يقدموا أي هدايا للعروسين.

الجدير بالذكر أن متوسط تكلفة حفلات الزفاف في عام 2023 بلغ حوالي 35 ألف دولار، بزيادة 5 آلاف دولار عن العام السابق، وفقًا لدراسة أجراها موقع متخصص في تخطيط الحفلات.