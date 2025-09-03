ضُبطت بالجرم المشهود.. بائعة أطفال تثير الذعر في العراق

أثارت بائعة أطفال رضع، الذعر في محافظة الديوانية العراقية، بعد أن ضبطتها السلطات الأمنية بالجرم المشهود، لتعترف بامتهانها تلك التجارة غير المشروعة.

وكشف جهاز الأمن الوطني العراقي عن الجريمة المخيفة، عندما ضبط بائعة الرضع مع ثلاث نساء أخريات يرتبطنَّ بها، فيما يبدو أنها عصابة متخصصة بتأمين أطفال حديثي الولادة وبيعهم.

وقال الأمن الوطني إن مفارز ميدانية تابعة له، ألقت القبض على المتهمة وضبط بحوزتها طفل ذكر لا يتجاوز عمره يوماً واحداً، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

وأضاف في بيان رسمي، أن المرأة اعترفت صراحة بتجارتها وارتباطها مع 3 متهمات، إحداهن تعمل بصفة "قابلة" ولا تمتلك ترخيصاً للعمل في توليد النساء.

كما ضبط رجال الأمن، معدات وأدوات طبية كانت تُستخدم في عمليات التوليد غير القانونية، دون أن يتضح عدد تلك العمليات.

وقال الأمن الوطني إنه أودع المتهمات التوقيف وفق المواد القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ولم يكشف الجهاز الأمني عن عائلة الطفل الحقيقية، والذي نُقل إلى قسم الخدج في مستشفى النسائية والأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأثارت الحادثة مخاوف السكان ومطالب بالكشف عن جميع عمليات بيع الرضع التي تورطت بها بائعة الأطفال وعصابتها.