العثور على جثة فتاة مغربية في إسطنبول.. وتورط صديقها بقتلها

ألقت الشرطة التركية القبض على شاب متهم بالتورط في وفاة صديقته المغربية، بعدما عُثر على جثتها داخل شقته في أحد المباني السكنية الفاخرة بمنطقة بيوغلو في إسطنبول.

ووفق التحقيقات، فإن الشاب غادر الشقة على عجل بعد اكتشاف وفاة صديقته، وقبل مغادرته أبلغ فرد الأمن الخاص أن صديقته المغربية، جوهرة بوشيخة (20 عامًا)، مريضة داخل الشقة، ثم لاذ بالفرار.

أخبار ذات علاقة العثور على جثتي مراهقَين هولنديَين في فندق بإسطنبول

وعلى الفور، أبلغ حارس الأمن الشرطة التي هرعت إلى المكان، وتبيّن أن الفتاة دخلت إلى شقة صديقها، وبعد فترة قصيرة شعرت بوعكة صحية، ما دفعه إلى الاتصال بالإسعاف قبل أن يهرب خوفًا من المساءلة القانونية.

وخلال تفتيش الشقة، عثرت الشرطة على مادة الكوكايين، في حين وثّقت كاميرات المراقبة لحظة مغادرة الشاب للمبنى.

أخبار ذات علاقة مصرع امرأة في إسطنبول بعد هجوم قاتل بـ"ساطور"

وباشرت فرق مكتب الشؤون الأمنية في بيوغلو التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهم الذي فرّ إلى مدينة بورصا. وفي عملية أمنية نفذتها الفرق بمنطقة يلديريم، جرى اعتقاله وضبط مواد مخدرة في منزله.

واعترف الشاب خلال التحقيقات بتعاطي المخدرات مع صديقته، مؤكّدًا أنها أصيبت بوعكة مفاجئة ما دفعه إلى الهلع والهروب. وبإحالته إلى المحكمة، وُجّهت له تهمة القتل العمد، وصدر بحقه قرار بالحبس.