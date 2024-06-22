الصين.. ضحايا جدد في انهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة
ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، أنه تم العثور على 6 أشخاص لا تظهر عليهم أي علامات على الحياة، بعد أن فقدوا قبل أسبوع خلال انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم فوجيان جنوب شرق الصين.
وبحسب "رويترز"، أضاف التلفزيون أن "عمال الإنقاذ عثروا عليهم بعد عمليات بحث واسعة النطاق، منذ فقد الاتصال بالضحايا يوم الأحد".
وأوضح أن "عدد القتلى وصل إلى 38، الجمعة، في مدينة ميتشو بإقليم قوانغدونغ جنوب الصين، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات طينية دمرت آلاف المنازل منخفضة الارتفاع وألحقت أضرارا بالطرق والمحاصيل".
وهطلت أمطار غزيرة على غير العادة على جنوب الصين، بعد بداية مبكرة لموسم الفيضانات السنوي.