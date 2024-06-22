الصين.. ضحايا جدد في انهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت، أنه تم العثور على 6 أشخاص لا تظهر عليهم أي علامات على الحياة، بعد أن فقدوا قبل أسبوع خلال انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم فوجيان جنوب شرق الصين.

وبحسب "رويترز"، أضاف التلفزيون أن "عمال الإنقاذ عثروا عليهم بعد عمليات بحث واسعة النطاق، منذ فقد الاتصال بالضحايا يوم الأحد".