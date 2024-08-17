تجاوز فيلم "أن بتي تروك أن بلوس" ("Un p'tit truc en plus") حاجز الـ10 ملايين مشاهد، بعد 3 أشهر ونصف شهر من طرحه، ليصبح بذلك أنجح عمل سينمائي فرنسي في السنوات العشر الأخيرة، على ما صرَّح موزعه ومخرجه السبت.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال الممثل الكوميدي أرتوس، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو مخرج هذا الفيلم صاحب النجاح المفاجئ، السبت، "بلغ عدد مشاهدي الفيلم عتبة 10 ملايين في يوم عيد ميلادي، إنه أمر جنوني للغاية".

وكان أول أفلام أرتوس، المعروض في صالات السينما، منذ الأول من أيار/مايو، قد حقق بالفعل، بعد شهر واحد فقط من عرضه، إنجازًا تمثّل في أن يصبح الفيلم الفرنسي الأكثر استقطابًا للمشاهدين في دور العرض منذ أزمة كوفيد-19.

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وتقدم الفيلم هذا العام على "إنسايد آوت 2" و"دون: بارت 2"، محتلاً المركز الثلاثين على قائمة الأعمال السينمائية الأكثر استقطابًا للمشاهدين في تاريخ شباك التذاكر في فرنسا، والمرتبة الثانية عشرة على قائمة أهمّ النجاحات في السينما الفرنسية، وفقًا لموزعه.

وبالنسبة لأرتوس، واسمه الحقيقي فيكتور أرتوس سولارو، بات الحلم، حاليًا، هو بلوغ عتبة "11,5 مليون مشاهد"، والتي حققها فيلم "كورنيو" العام 1965، من بطولة بورفيل ولوي دو فونيس.

ومن خلال بلوغ عتبة العشرة ملايين مشاهد، حقق الممثل أداءً بات نادرًا، خاصة خلال السنوات الأخيرة.

على مدى العقد الماضي، يمكن عدّ الأفلام التي حققت هذا الإنجاز في فرنسا على أصابع اليد الواحدة، وهي أمريكية بشكل أساس.

وتشمل القائمة: "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" (2022)، و"ذي لايين كينغ" (2019)، و"ستار وورز 7: ذي فورس أويكنز" (2015)، والكوميديا الفرنسية "كيسكونا فيه أو بون ديو" (2014).

ويبدو هذا النجاح بمثابة رد اعتبار لآرتوس، الذي واجه صعوبة في إيجاد منتج لتمويل هذا الفيلم، الذي يقول القائمون عليه إنه أول عمل يضحك مع الأشخاص ذوي الإعاقة وليس عليهم.

ويؤدي كلوفيس كورنياك وأرتوس، دور أب وابنه يختبئان وسط مخيم صيفي للشباب ذوي الإعاقات العقلية، من أجل الهروب من الشرطة.

ويضم طاقم العمل حوالي 10 ممثلين هواة من ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين محترفين.

وبيع الفيلم الكوميدي في حوالي 15 دولة، كما شارك في أيار/مايو بمهرجان كان السينمائي.