عبرت أميرة ويلز عن تعاطفها مع منتخب بلادها بعد هزيمته في نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا، بصورة للأميرة شارلوت والأمير لويس، وهما يشاهدان المباراة في المنزل.

ونشرت كيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعبي المنتخب الإنجليزي بقيادة جاريث ساوثغيت، الذين خسروا 2-1، مع تعليق جاء فيه "إنجلترا، كان عملكم الجماعي وشجاعتكم وتصميمكم مصدر إلهام لنا جميعًا، صغارًا وكبارًا. تهانينا لإسبانيا.

وأرفقت الأميرة الرسالة بصورة التقطتها لشارلوت ولويس بقميصيهما الإنجليزيين اللذين يحملان اسميهما وأعمارهما وهما يشاهدان مباراة الليلة الماضية.

وكان الأمير ويليام، وابنه الأمير جورج، 10 سنوات، سافرا إلى برلين لحضور المباراة النهائية، حيث شوهدا على المدرجات، بجانب فيليب ملك إسبانيا، وابنته الصغرى صوفيا.

وتداولت الصحف صور الأميرين، وقد بدت عليهما علامات اليأس بعد خسارة منتخب بلادهما في النهائي للمرة الثانية على التوالي.

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وبعد ثوانٍ من صافرة النهاية، كتب الأمير ويليام، وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي "هذه المرة لم يكن الأمر مقدرًا. ما زلنا جميعًا فخورين بكم. إلى الأمام".