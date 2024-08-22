قال مكتب الادعاء في باريس، اليوم الخميس، إن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو يجب أن يواجه محاكمة أمام محكمة جنائية بتهمة اغتصاب ممثلة شابة والاعتداء عليها في 2018.

ونفى ديبارديو، أحد أبرز نجوم السينما الفرنسية، ارتكاب أي جريمة وفقا لوكالة "رويترز.

وقدمت الممثلة شارلوت أرنولد، التي كانت تبلغ 22 عاما آنذاك، أول شكوى في 2018 متهمة ديبارديو باغتصابها في منزله بباريس في مناسبتين. وقدمت شكوى جديدة عام 2020 بعد إسقاط الدعوى الأولى.

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وقال الادعاء إنه طلب إجراء محاكمة. ويعود الأمر الآن إلى قاضي التحقيق لاتخاذ قرار بشأن ذلك.

كان ديبارديو (75 عاما) محور عدة مزاعم بالاعتداء الجنسي في السنوات القليلة الماضية، لتلطخ إرثه وتكشف عن انقسامات أوسع نطاقا بخصوص السلوك الجنسي في فرنسا. وينفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين في أثناء تصوير فيلم عام 2021، ونفى أيضا تلك الاتهامات.