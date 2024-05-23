الضحية الجزائرية أثناء البث وقبل الجريمة
الضحية الجزائرية أثناء البث وقبل الجريمةصحيفة "النهار" الجزائرية

في بث مباشر.. جزائري يطعن شقيقته في رقبتها

في جريمة مروّعة شهدتها مدينة الأغواط الجزائرية، أمس الأربعاء، أقدم شاب على طعن شقيقته في مشهد مرعب، وثقه "بث مباشر" على "إنستغرام".

ووفق صحيفة "النهار" المحلية، فإن المجني عليها كانت تبث فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، قبل أن يبادر شقيقها إلى طعنها طعنة نافذة بخنجر في رقبتها.

وأظهر مقطع الفيديو المروّع، الخنجر المغروس في رقبة الضحية، التي كانت تبث "لايف"، قبل أن تسقط أرضًا، مضرجة بدَمِها، وترفع سبابتها لـ"التشهد".

كما ظهرت ابنة الضحية وهي تصور والدتها الملقاة على الأرض، وتطلب النجدة، وكانت في حالة هستيرية.

ونقلت المجني عليها، وهي في الأربعينيات من عمرها، إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة.

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