الفيلم السعودي "هوبال" يبدأ جولته العالمية في 8 دول

يستعد الفيلم السعودي "هوبال" لخوض أولى جولاته العالمية بعد أن حاز على إشادات نقدية وجماهيرية منذ عرضه الأول، ليؤكد مكانة السينما السعودية المتنامية على الساحة الدولية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفيلم على "إنستغرام" عن بدء العروض الدولية يوم 10 أكتوبر، مشيرة إلى مشاركة 8 دول من بينها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا، مع نشر صور من كواليس العمل وأعلام الدول المشاركة، تحت وسم: من السعودية إلى العالم.

ينقل "هوبال" المشاهد إلى الصحراء السعودية في أوائل التسعينيات، بعد حرب الخليج الثانية، حيث تختار عائلة بدوية العيش في عزلة كاملة بناءً على قناعة الجد "ليام" بقرب نهاية العالم. يفرض الجد قوانين صارمة على أفراد العائلة، الذين يعيشون تحت ضغط الخوف والرقابة المستمرة.

وتتطور الأحداث حين تصاب الابنة "ريفة" بمرض معدٍ، فيصبح الاقتراب منها ممنوعًا، ما يضع الأم أمام معضلة أخلاقية صعبة بين الالتزام بأوامر الجد أو البحث سرًا عن طريقة لإنقاذ ابنتها. يظهر الطفل "عسّاف" ليشكل مع ريفة رابطة خاصة، ويشارك الأم في محاولة تحدي القيود والخوف.

وتتصاعد الأحداث ضمن أجواء من الترقب والتوتر، لتغوص في رحلة العائلة بين العزلة والغريزة للبقاء، وفي مواجهة أسئلة حول الإيمان والقدر والحياة والموت.

والفيلم من بطولة إبراهيم الحساوي، ميلا الزهراني، مشعل المطيري، حمدي الفريدي، ريم فهد، دريعان الدريعان، عبدالرحمن عبدالله، راوية أحمد، فايز بن جريس، وترف العبيدي، وهو من تأليف مفرج المجفل وإخراج عبدالعزيز الشلاحي.

وحظي "هوبال" بدعم من صندوق "ضوء"، هيئة الأفلام، برنامج جودة الحياة، ونيوم، إضافة إلى شركات القطاع الخاص. من إنتاج 2024، وقد شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وحصل على جائزة أفضل فيلم بتصويت الجمهور.