بعد 20 شهرا من القطيعة.. الأمير هاري يلتقي بالملك تشارلز

احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، أمس الأربعاء، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرا، في ما قد يكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

وكان آخر لقاء بين هاري، دوق ساسكس، ووالده في فبراير/شباط 2024، بعد وقت قصير من الإعلان عن خضوع الملك للعلاج من نوع لم يُكشف عنه من السرطان.

وأكد قصر بكنغهام أنّ تشارلز (76 عاما) تناول الشاي في قصر كلارنس هاوس بلندن مع ابنه، أمس الأربعاء.

وسافر هاري (40 عاما) مباشرة إلى إحدى فعاليات ألعاب "إنفيكتوس" في لندن بعد الاجتماع.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن والده، أجاب هاري قائلا: "نعم، إنّه رائع، شكرا لك".

وكان هاري قد وصل إلى بريطانيا، الاثنين الماضي، من أجل سلسلة من الارتباطات، وزار في وقت سابق، أمس الأربعاء، مركزا بحثيا متخصصا في تحسين علاج ضحايا الانفجارات.

ومنذ انتقال هاري وزوجته الأمريكية ميغان إلى كاليفورنيا عام 2020، حيث يعيشان الآن مع طفليهما، ظلّا ينتقدان العائلة المالكة ومؤسستها بشدة في المقابلات، والأفلام الوثائقية التلفزيونية، وكذلك في السيرة الذاتية لهاري.