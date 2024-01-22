"الوعل العربي" في اليمن.. تهديدات وجودية (صور)

تتنافس بلدات وادي وصحراء حضرموت، جنوب شرق اليمن، منذ الأزل، على ممارسة طقوس شعبية سنوية متوارثة، لاصطياد الوعل العربي "النوبيّ"، الذي يواجه تحدّيًا وجوديًا في ظل تحذيرات من انقراضه.

وتحتفي البلدات الحضرمية في شتاء يناير، بمهرجان "القنيص" السنوي، عبر طقوس شعبية تسبق وتتلو رحلات الصيد الممتدة لأيام، التي يقوم بها أبناء كل منطقة بشكل منفصل، إلى الوديان والمرتفعات الجبلية المحيطة؛ بهدف اصطياد الوعول البريّة.

ويُستقبل صيادو كل منطقة، عقب عودتهم المتوّجة برؤوس الطرائد، بالأهازيج والرقصات الشعبية والقصائد المفاخرة بجسارة الصيادين، وفعاليات متواصلة على مدى يومين متتاليين، في تقليد قديم، ينتهي برفع قرون الوعل، على واجهة منزل الصياد.