السعودية.. جراحة دقيقة تنقذ حياة شاب من موت محقّق

نجح فريق طبي سعودي في إنقاذ حياة مُقيم في المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لإصابة نافذة في القلب والرئة اليسرى، أدّت إلى كسر في أحد الأضلاع، وحدوث نزيف حاد كاد أن يودي بحياته.

وحسب صحف محلية، استقبل فريق جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية مريضًا في العقد الثالث من العُمر، في حالة صحية حرجة، موضوعًا على جهاز التنفس الاصطناعي، ويعاني نزيفًا نشطًا عبر الأنبوب الصدري، نتيجة استرواح دموي شديد.

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وعلى الفور، أجرى الفريق الطبي تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستكشاف منطقة القلب والصدر، وتبيّن وجود إصابة نافذة في عضلة البطين الأيسر بطول 5 سنتيمترات، إضافة إلى تهتك في الرئة اليسرى، وكسر في أحد الأضلاع.

وتمكن فريق جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود من السيطرة على النزيف، ومعالجة القلب والرئة، وتثبيت الكسر في الضلع المكسور عن طريق استخدام شريحة من التيتانيوم.

وبعد انتهاء الجراحة، جرى نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، كما تم فصله عن جهاز التنفس الصناعي في غضون 48 ساعة فقط، ليغادر بعدها إلى الجناح العام، ثم خارج المستشفى في وضعية صحية جيدة.

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ووفق وسائل إعلام سعودية، يُجسد هذا الإنجاز الطبي صورة التكامل المهني والإمكانات المتقدمة بمدينة الملك سعود الطبية، التي تمكّنها من التعامل السريع مع الحالات الحرجة، ما يُعزز من التزامها بدورها الريادي في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة.