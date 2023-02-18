هل يكرر الأمير أندرو تجربة هاري وميغان في كاليفورنيا

كشفت تقارير جديدة أن دوق يورك، الأمير أندرو يراقب حياة الأمير هاري وزوجته "ميغان ماركل" في الولايات المتحدة، وذلك خلال تفكيره في مسيرته المهنية التالية.

وكان قد تم تجريد الأمير أندرو، 62 عامًا، من ألقابه وأدواره الملكية، العام الماضي، في ذروة فضيحة علاقته بالملياردير جيفري أبستاين المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات، إلا أن مصادر مقربة منه أكدوا أنه ليس منزعجًا من الأمر، على عكس ما يعتقده الآخرون.

وقال مصدر مقرب من الأمير أندرو لصحيفة "ذا صن" البريطانية إنه كان يتابع رحلة دوق ودوقة ساسيكس عن كثب، حيث يفكر بتكوين حياة مهنية جديدة دون ألقابه.

وأشارت التقارير إلى أن "أندرو" معجب بتمكن الأمير هاري وميغان من إقامة حياة عملية جديدة في كاليفورنيا، بعيدًا عن العائلة المالكة.

وعلى عكس هاري، قال المصدر إن أندرو مهتم جدًا بالأعمال التجارية والجانب الخيري، بدلًا من الارتباط بالمشاريع مع "نتفليكس".