أحمد عيد يكشف كواليس مشاركته في "أهل الكهف"

اعتبر الفنان أحمد عيد مشاركته في فيلم "أهل الكهف"، الذي بدأ عرضه بموسم عيد الأضحى "تجربة شديدة الخصوصية بالنسبة له"، إذ يُطل خلال أحداث العمل بدور واحد وهو صاحب الكلب الذي ذُكر في القرآن الكريم.

وقال عيد في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "تجربة أهل الكهف شديدة الخصوصية بالنسبة لي، حيث النوعية المختلفة من الأعمال السينمائية الصعبة من خلال التنقل بالأحداث عبر عدة عصور زمنية مختلفة، فضلًا عن نوعية الفيلم الحربي الذي يحتوي على الكثير من مشاهد الأكشن وهي نوعية خاصة وجديدة في السينما المصرية".

وأضاف: "سعدت أنني كنت جزءًا من هذا العمل الضخم الذي جمعتني بفريق العمل كواليس أكثر من رائعة رغم أنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع كل الممثلين المشاركين بالعمل، لكن العلاقة بين الجميع كانت رائعة ومميزة".