أحمد عيد يكشف كواليس مشاركته في "أهل الكهف"
اعتبر الفنان أحمد عيد مشاركته في فيلم "أهل الكهف"، الذي بدأ عرضه بموسم عيد الأضحى "تجربة شديدة الخصوصية بالنسبة له"، إذ يُطل خلال أحداث العمل بدور واحد وهو صاحب الكلب الذي ذُكر في القرآن الكريم.
وقال عيد في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "تجربة أهل الكهف شديدة الخصوصية بالنسبة لي، حيث النوعية المختلفة من الأعمال السينمائية الصعبة من خلال التنقل بالأحداث عبر عدة عصور زمنية مختلفة، فضلًا عن نوعية الفيلم الحربي الذي يحتوي على الكثير من مشاهد الأكشن وهي نوعية خاصة وجديدة في السينما المصرية".
وأضاف: "سعدت أنني كنت جزءًا من هذا العمل الضخم الذي جمعتني بفريق العمل كواليس أكثر من رائعة رغم أنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع كل الممثلين المشاركين بالعمل، لكن العلاقة بين الجميع كانت رائعة ومميزة".
وفي معرض رده على سؤال المنافسة السينمائية بموسم عيد الأضحى الحالي في ظل حضور أفلام ذات نوعيات مُهيمنة على الذوق العام قال عيد: "كل فيلم له خصوصيته ولا أريد أن أتحدث عن المنافسة، خصوصًا أنني جزء من فيلم أهل الكهف، أتمنى أن يحظى العمل ودوري بإعجاب الجمهور، قدمنا تجربة سينمائية مختلفة بالفيلم، التنوع مطلوب ومهم لصناعة السينما وللجمهور بشكل عام".
وحول أسباب تغير نمطه الفني وتقديم أدوار درامية بعيدًا عن الكوميديا التي سيطرت على اختياراته الفنية لسنوات بين الفنان المصري أن "التغيير مطلوب بالنسبة للممثل ومن الضروري أن يكون هناك حسابات ومعايير يتم الاختيار على أساسها سواء كان الدور كوميديًا أو دراميًا، معايير الاختيار هي الأهم بعيدًا عن النوعية نفسها".
وتابع: "أحيانًا نجد أنفسنا أمام مغامرات ونوعيات جديدة مثل فيلم أهل الكهف، ينتابني شعور القلق لكنني دائمًا أشعر بأن كل تجربة بمثابة اختبار بالنسبة لي حيث التساؤلات والتكهنات حول الحسابات المستقبلية، أجتهد وأبذل ما في وسعي والنجاح والتوفيق من الله".
وعن غيابه عن البطولات السينمائية منذ أكثر من ستة أعوام قال عيد "لم أجد ما يُرضي طموحاتي من التجارب التي عُرضت علي خلال السنوات الماضية في السينما، لا أفضل التواجد بأي عمل دون الاهتمام بمعايير محددة أستشعر من خلالها أهمية التجربة ورغبتي في القيام بها".
وأضاف: "لم أشعر بأن أيًّا من العروض السينمائية السابقة بمثابة إضافة لي، كما أنني كنت غائبًا وعودتي كانت في العام الماضي وبعدها شاركت بمسلسل الحشاشين في رمضان الماضي، بالتالي هي مسؤولية كبيرة نجاح عمل فني ضخم نجاحًا كبيرًا، لقد أصبحت المسؤولية صعبة في الاختيار بعد مسلسل الحشاشين".