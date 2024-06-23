المخرج المصري داوود عبد السيد يكشف أسباب اعتزاله الفن "نهائيًا"

كشف المخرج المصري داوود عبد السيد عن أسباب قرار اعتزاله الإخراج والفن نهائيا، حيث وصف القرار بالفعلي ويعود للكثير من الأسباب على رأسها حالته الصحية التي لا تسمح له بمزاولة نشاطه الفني في الإخراج.

وقال السيد، لـ"إرم نيوز"، إن جوهر قرار اعتزاله من البداية هو اختلاف الذوق العام لدى الجمهور الذي وصفه بأنه لن يتقبل طبيعة ونوعية أعماله السينمائية التي تتسم بطابع خاص بعيدا عن السينما التجارية.

وأضاف: "لم ينتبني الشعور بأن الجمهور سيظل مهتما ومعجبا بنوعية أفلامي السينمائية، أعتقد أن النوعية السينمائية التي أقدمها لا تتناسب معهم في الوقت الذي يبحث فيه جيل الشباب عن السينما التجارية التي تجذبهم، شعرت بأنني بحاجة للراحة لأنني لم أكن مستعدا لخوض هذا المعترك وكذلك الأوضاع الصحية الخاصة بي والتي لا تسمح لي بمواصلة نشاطي الفني".

واستطرد المخرج المصري في توضيح رؤيته في المعادلة الصعبة بين صناعة السينما المستقلة والترفيهية قائلا: "أنا مع الآراء التي تتحدث عن ضرورة أن تحمل السينما الترفيه إلى جانب المتعة الفنية، لم أجد حماسا من خلال الشق الإنتاجي في مصر الذي يسمح لي بتقديم أفكاري ورؤيتي السينمائية من خلال أعمال جديدة، إيماني بتغير ذوق الجمهور العام من العوامل التي دفعتني للتوقف وعدم القيام بمحاولات أخرى من أجل تنفيذ مشروعاتي خلال السنوات الماضية".