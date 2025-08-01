رغم تراجع الأداء.. "نتفليكس" تدرس عرضا جديدا لهاري وميغان

رغم الحديث عن توتر علاقتهما مع نتفليكس، يترقب الأمير هاري وميغان ماركل عرضًا جديدًا قد يدر عليهما أرباحًا ضخمة في العام المقبل، وفق تقارير بريطانية، إلا أن مستقبلهما المهني لا يبدو خاليًا من التحديات.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد دوق ودوقة ساسكس مع نتفليكس هذا العام، والذي يُعتقد أنه منح الثنائي السابق ما يصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني. لكن، ورغم الأداء المتواضع لبعض أعمالهما، لا تزال المنصة، بحسب تقارير، حريصة على استمرار التعاون.

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وأفادت صحيفة "ميل أونلاين" أن تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي لنتفليكس، لا يزال يدعم ميغان ماركل، وهو ما قد يشكّل ورقة رابحة لهما، في وقت تُطرح فيه إمكانية إنتاج موسم ثالث من برنامج "مع الحب، ميغان" إذا رغبَ بذلك، وسط حديث عن محتوى جديد يركز على حياتهما خلال العطلات.

ويُقال إن ميغان والأمير هاري قد يقتربان من صفقة مماثلة لتلك التي وقّعها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل مع نتفليكس، رغم أن شركتهما Archewell Productions تواجه ضغوطًا للتقليص بعد تأخّر تقديم محتوى مُقنع للإدارة.

من جانب آخر، أشارت التقارير إلى أن مشروعات مستقبلية مثل فيلم كوميدي رومانسي مقتبس من رواية "قابلني عند البحيرة" وإعادة سرد لرواية "آمال عظيمة" قد يتم تجميدها.

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ويأتي ذلك في ظل أداء متواضع لمسلسل ميغان الأخير "مع الحب، ميغان"، الذي لم يتمكن من جذب سوى 5.3 مليون مشاهد منذ إطلاقه في مارس 2025، واحتل المرتبة 383 بين الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة خلال النصف الأول من العام. في المقابل، حققت إعادة عرض مسلسل "Suits" الذي شاركت فيه ماركل سابقًا أداءً أفضل.

يُذكر أن الثنائي وقّعا عقدًا مع نتفليكس في سبتمبر 2020 يمتد لخمس سنوات بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار، لكن مصير هذه الشراكة لا يزال غير واضح، وسط تضارب في التصريحات بشأن تجديد العقد أو إنهائه.