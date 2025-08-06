شبهة خطأ طبي.. وفاة غامضة لشابة عراقية عقب ولادة ناجحة

قضت شابة عراقية لم تبلغ العشرين من عمرها، عقب عملية ولادة ناجحة سرعان ما تحولت إلى كارثة، عندما تسببت حقنة طبية بمضاعفات خطيرة أودت بحياة الأم في غضون دقائق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الشابة (19 عاماً) خضعت لعملية "قيصرية" ناجحة في مستشفى "الزهراء" التعليمي في مدينة النجف، أنجبت خلالها طفلها الأول، وكانت حالتها مستقرة.

لكن صحة الأم تدهورت بشكل مفاجئ عقب تلقيها حقنة طبية من إحدى الممرضات، لتفارق الحياة في غضون 5 دقائق، وسط اتهامات بوجود خطأ طبي، وفق شبكة "964" الإخبارية العراقية.

وفي السياق ذاته، قال موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي إن الممرضة ارتكبت خطأً في طريقة الحقن، بينما زعم مدونون عراقيون أن الشابة أُصيبت بنوبة حساسية قاتلة عقب الحقنة.

وتُحقق إدارة المستشفى في الحادثة لمعرفة ملابساتها، وأحالت الممرضة إلى التحقيق قبل إصدار تقرير طبي يحدد سبب الوفاة بدقة.

وتلقت المستشفى سيلاً من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشتكت كثير من النساء من تجارب علاج غير مرضية لهنَّ في المستشفى ذاته.

ورد أطباء وممرضون على سيل الانتقادات الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن تحديد سبب الوفاة الدقيق يحتاج إلى تشريح الجثة قبل إدانة أي من الفريق الطبي.