بعد خروجه بـ"مظهر صادم".. هجوم واسع على الفنان السوري أويس مخللاتي

مشهد مناقض لدور "صخر" الذي قدمه في مسلسل "الهيبة"، الذي حظي بشهرة واسعة، ظهر به الفنان السوري أويس مخللاتي خلال فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما أثار انتقادات وسخرية واسعة من الجمهور.

وظهر مخللاتي في الفيديو، عاري الصدر، بعيون مكحلة وحاجبين مرسومين، وقد أطلق لحيته بشكل كثيف، وعقف شاربيه الطويلين بعد أن صبغهما باللون الأشقر المائل إلى النحاسي.

ولم ينسَ مخللاتي، أن يضيف إلى منظره الغريب في هذا الفيديو، مجموعة من القلائد السوداء، والأقراط الذهبية، مع خاتم كبير يزيّن يده اليسرى، ما دفع أحد المتابعين للتعليق بالقول: "أويس مخللاتي ينقلب على صخر الهيبة".

واشتهر مخللاتي، بدور "صخر" الرجولي، في مسلسل "الهيبة"، بطولة النجم تيم حسن، المناقض للشكل الجديد الذي ظهر عليه في الفيديو، واعتقد البعض أنه يستعد لتمثيل دور في مسلسل جديد.

وشبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان بـ"فرعون"، إذ علَّقت إحداهن: "بسم الله فكرتو فرعون". وأضاف آخر: "فرعون الجزء الثاني".

واتهم البعض مخللاتي بالشذوذ، نظرًا لوضعه الكحل في عينيه، وكتب أحدهم: "لا يكون عم يتحول لك عمي ️‍ ألوان ألوان".

وأضاف آخر: "مدام الحرية الشخصية موجودة ومفهومة بشكل خاطىء 100%، بعد عشر سنوات مراح نشوف رجال حقيقيين بهلعالم". وكتب أحدهم ساخرًا: "من صخر لحصوة".