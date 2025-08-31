مصرع طفلين بزلزال عنيف هز مناطق في أفغانستان وباكستان (صور وفيديو)

قضى طفلان جراء زلزال بقوة 6 درجات على مقياس "ريختر" ضرب منطقة في شرقي أفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

وضرب الزلزال المنطقة في ساعة متقدّمة مساء الأحد، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون و"هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق ضحل نسبياً بلغ 8 كيلومترات، يقع على بعد 27 كيلومترًا شرقي مدينة "جلال آباد" بولاية "ننكرهار"، مضيفة أن الزلزال ضرب الساعة 11,47 مساء (19,17 ت غ).

وارتفع عدد الإصابات في "ننكرهار" إلى 23 مصاباً جراء الزلزال، مع استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي سكان بعض المناطق خلال نزولهم للشوارع عقب الإحساس بالزلزال.

ولقي طفلان حتفهما عندما انهار سقف منزلهما جراء الزلزال، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية. وقالت السلطات في بيان إن 15 شخصاً على الأقل أصيبوا.

وأفاد شهود عيان بأن الزلزال هز المباني من "كابول" إلى العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" الواقعة على مسافة نحو 370 كيلومتراً لثوان.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال "هندوكوش"، قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وضربت فيضانات ولاية "ننكرهار"، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وتدمير محاصيل وممتلكات، بحسب السلطات المحلية.