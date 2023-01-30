كيف تتجنب الأخطاء الشائعة عند شراء الهدايا؟

يعتبر الكثيرون أن شراء الهدايا عملية مرهقة، إذ يجدون صعوبة في اختيار المناسب، في الوقت الذي يريدون فيه تقديم هدية قيمة لصديق أو قريب.

وتؤكد "ليزا بيكر" خبيرة التسوق واختيار الهدايا، على إمكانية ضمان عدم تحول لحظة تقديم الهدية إلى موقف محرج، من خلال تجنب الأخطاء الشائعة الآتية:

البحث عن المثالية

تقول بيكر، في حديثها مع موقع "نيوز فروم ويلز" الإخباري: "إن أكبر الأخطاء التي يواجهها الكثيرون هو محاولتهم اختيار هدية مثالية لشخص عزيز عليهم"، مشيرة إلى إمكانية تجنب ذلك باختيار هدية "جميلة" فقط.

القيمة المالية

يربط الكثيرون شراء هدية باهظة الثمن بالتقدير الكبير للشخص الذي يودون تقديم الهدية له.

وتوضح بيكر، أن هذا خطأ شائع آخر، إذ إن ثمن الهدية لا يعبر على الإطلاق عن قيمتها العاطفية، لافتة إلى أن البحوث الحديثة أظهرت: "أن الناس غالبًا ما يقللون من قيمة الهدايا المهداة إليهم، أيًّا كان ثمنها".

وبدلاً من ذلك، تحث بيكر على شراء هدايا تتميز بقيمتها العاطفية، مثل: "ألبوم يحمل صوركما معا أو لوحة لمنظر طبيعي معبّر".

وكذلك اختيار الهدايا العملية التي يمكن استخدامها في تسهيل الأعمال الشخصية والمنزلية، وعلى سبيل المثال: "منح شخص عزيز هدية اشتراك في قناة تلفزيونية ترفيهية أو دورة طبخ عبر الإنترنت".