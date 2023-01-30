كيف تتجنب الأخطاء الشائعة عند شراء الهدايا؟
يعتبر الكثيرون أن شراء الهدايا عملية مرهقة، إذ يجدون صعوبة في اختيار المناسب، في الوقت الذي يريدون فيه تقديم هدية قيمة لصديق أو قريب.
وتؤكد "ليزا بيكر" خبيرة التسوق واختيار الهدايا، على إمكانية ضمان عدم تحول لحظة تقديم الهدية إلى موقف محرج، من خلال تجنب الأخطاء الشائعة الآتية:
البحث عن المثالية
تقول بيكر، في حديثها مع موقع "نيوز فروم ويلز" الإخباري: "إن أكبر الأخطاء التي يواجهها الكثيرون هو محاولتهم اختيار هدية مثالية لشخص عزيز عليهم"، مشيرة إلى إمكانية تجنب ذلك باختيار هدية "جميلة" فقط.
القيمة المالية
يربط الكثيرون شراء هدية باهظة الثمن بالتقدير الكبير للشخص الذي يودون تقديم الهدية له.
وتوضح بيكر، أن هذا خطأ شائع آخر، إذ إن ثمن الهدية لا يعبر على الإطلاق عن قيمتها العاطفية، لافتة إلى أن البحوث الحديثة أظهرت: "أن الناس غالبًا ما يقللون من قيمة الهدايا المهداة إليهم، أيًّا كان ثمنها".
وبدلاً من ذلك، تحث بيكر على شراء هدايا تتميز بقيمتها العاطفية، مثل: "ألبوم يحمل صوركما معا أو لوحة لمنظر طبيعي معبّر".
وكذلك اختيار الهدايا العملية التي يمكن استخدامها في تسهيل الأعمال الشخصية والمنزلية، وعلى سبيل المثال: "منح شخص عزيز هدية اشتراك في قناة تلفزيونية ترفيهية أو دورة طبخ عبر الإنترنت".
التسوق المتأخر
يلجأ الكثيرون لشراء الهدايا في اللحظات الأخيرة من موعد تقديمها.
وتحذر بيكر من أن التسوق المتأخر للهدايا خطأ كبير، حيث يؤدي ذلك إلى التسرع في الاختيار.
وتنصح بيكر بضرورة التسوق باكراً للتأني في العثور على الهدية المناسبة، وخاصة عند الشراء من متجر حقيقي وليس عبر الإنترنت.
وتشرح ذلك قائلة، إن البضائع في المتاجر تكون محدودة وقد تنفد بسرعة، وبذلك قد تكون الهدية التي فكر المتسوقون بشرائها غير متوفرة؛ ما يجعلهم يشترون أي هدية أخرى.
وتابعت بيكر: "سيكون أمرًا مروعًا أن تختار هدية لعزيز عليك، وهو في الحقيقة لا يريدها، لمجرد أنك انتظرت شراءها حتى اللحظات الأخيرة من موعد إهدائها".
هدية فريدة
محاولة الحصول على هدايا فريدة للجميع، من أحد أكثر الأخطاء شيوعًا.
وتقول بيكر: "لا يوجد قاعدة تفرض إهداء كل شخص هدية فريدة، فإذا كنت ستشتري هدايا لمجموعة من الأصدقاء في الوقت ذاته، فينبغي أن تكون كل هدية مختلفة عن الأخرى".
عدم مراعاة الاهتمامات الشخصية
وتنبه الخبيرة من أن تفكير في لحظة إهداء الهدية وليس في الاهتمامات الشخصية للمهداة إليه من بين الأخطاء الشائعة.
وتقول: "يحدث هذا عادة عندما تحاول إثارة إعجاب أحد أحبائك من خلال منحه هدية فريدة أو ثمينة لتظهر مدى محبتك له، أو للتفاخر أمام الآخرين بقيمتها المالية".
ولتجنب ذلك، تنصح "بيكر" بالتفكير في إسعاد الشخص بالهدية المهداة إليه، من خلال كتابة قائمة بهواياته واهتماماته الشخصية، ومن ثم كتابة هدية مرتبطة بتلك الهواية أو الاهتمام.
وتضيف بيكر: "من خلال إعداد القائمة سيكون لديك العديد من الهدايا المحتملة للاختيار من بينها".