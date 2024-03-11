مسلسلات ينتظرها الجمهور في رمضان 2024 (صور)

انطلق الموسم الرمضاني 2024 قبل ساعات، وعرضت أمس الحلقات الأولى من بعض الأعمال الدرامية، فيما ينتظر الجمهور عرض باقي الأعمال الليلة.

وكالعادة يتميز رمضان هذا العام بعدد لا يحصى من الأعمال الدرامية المتميزة، التي يقدم بطولتها أهم نجوم الوطن العربي، وهنا نعرض لكم أبرزها:

الحشاشين

من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور، إذ يعد الأضخم إنتاجيًّا هذا الموسم، ويتناول قصة طائفة الحشاشين بقيادة حسن الصباح.

والمسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، ونيقولا معوض. ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.