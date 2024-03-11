مسلسلات ينتظرها الجمهور في رمضان 2024 (صور)
انطلق الموسم الرمضاني 2024 قبل ساعات، وعرضت أمس الحلقات الأولى من بعض الأعمال الدرامية، فيما ينتظر الجمهور عرض باقي الأعمال الليلة.
وكالعادة يتميز رمضان هذا العام بعدد لا يحصى من الأعمال الدرامية المتميزة، التي يقدم بطولتها أهم نجوم الوطن العربي، وهنا نعرض لكم أبرزها:
الحشاشين
من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور، إذ يعد الأضخم إنتاجيًّا هذا الموسم، ويتناول قصة طائفة الحشاشين بقيادة حسن الصباح.
والمسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، ونيقولا معوض. ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.
الكبير أوي 8
ينتظر الجمهور مسلسل "الكبير أوي"، نظرًا للجرعة الكوميدية التي يمنحها لهم، خاصة أن عدد الأعمال الكوميدية قليل للغاية هذا العام، فضلًا عن النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل كل عام.
والكبير أوي 8 بطولة بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم.. ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.
عتبات البهجة
يشهد مسلسل "عتبات البهجة" عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى الدراما؛ ما يوجّه أنظار الجمهور إليه، لكون الفخراني أحد أبرز الفنانين الذين حرصوا على التواجد في الموسم الرمضاني كل عام لسنوات عديدة، ودائمًا ما تحقق أعماله نجاحًا ساحقًا.
ويجسد الفخراني في المسلسل شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشال ميديا، حيث يصبح "انفلونسر" شهيرًا.
والمسلسل بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وسما ابراهيم، وصفاء الطوخي.. من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.
المداح 4
حقق الفنان حمادة هلال نجاحًا كبيرًا خلال ثلاثة المواسم الماضية من مسلسل المداح، كما جذب أنظار الجمهور في الحلقة الأولى من الموسم الرابع التي عرضت أمس الأحد؛ ما يجعله من أبرز الأعمال التي يراهن عليها الجمهور المصري.
وتختلف أحداث الجزء الرابع من المسلسل عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويقابل صابر المداح في هذا العمل ملك الجن "قزح"، الذي سيجسد شخصيته فتحي عبدالوهاب.
والمداح بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، وفتحي عبدالوهاب، وحنان سليمان، ودنيا عبدالعزيز.
امبراطورية ميم
يجسد الفنان خالد النبوي في "إمبراطورية ميم" شخصية مختار الذي يجد نفسه مسؤول عن أولاده الستة، بعد وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي الوقت ذاته عليه أن يختار بين مَن تعلق بها قلبه، وحياة أولاده.
ويكمن التحدي في هذا العمل كون الرواية ذاتها قدمت من قبل في فيلم سينمائي بطولة الفنانة فاتن حمامة، وحقق نجاحًا كبيرًا؛ ما يجعل الجمهور ينتظر كيف سيقدمه النبوي.
والعمل من بطولة خالد النبوي، وهاجر السراج، ونور النبوي، ومايان السيد.
العتاولة
يخوض الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي تحديًا كبيرًا من خلال تقديم ثيمة جديدة عليهم، وهي ثيمة شعبية، إذ تدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الإخوة بين السقا وطارق لطفي حيث تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا، بينما زينة ستكون حبيبته.
وتفاجأ الجمهور بشكل طارق لطفي في المسلسل، وقيامه بالغناء الشعبي، خاصة وأنه قدَّم خلال السنوات الماضية أعمالًا مختلفة تمامًا.
جودر
يأخذ مسلسل جودر الجمهور إلى نوستالجيا الزمن الجميل من خلال إعادة تقديم حكايات ألف ليلة وليلة المأخوذة عن التراث المصري، والتي ظلت لعقود تقدم في التليفزيون المصري، وقام ببطولته كبار نجوم الفن.
المسلسل من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، وهنادي مهنا، وياسمين رئيس، وشيرى عادل، ووليد فواز، محمود البزاوي.
فراولة
تعود الفنانة نيللي كريم إلى الكوميديا من خلال مسلسل "فراولة"، ونظرًا لقلة عدد الأعمال الكوميدية كما ذكرنا سابقًا، فإن المسلسل سيكون ضمن أولوية الجمهور المصري العاشق للكوميديا.
تدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت، يحكي المسلسل قصة فتاة أرستقراطية تدعي فراولة لديها علاقة بالتيك توك، وتتحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء بسبب علاقتها بالسوشال ميديا والتي تتحوّل لتكون قارئة تاروت وتوهم الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنَّ لها علاقة بعلم الطاقة.
كوبرا
قرَّر الفنان محمد إمام خوض تجربة الأعمال القصيرة للمرة الأولى من خلال مسلسل "كوبر" الذي يعرض في النصف الأخير من رمضان.
وتدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية، إذ يواجه صاحب ورشة لإصلاح السيارات بعض العقبات والتحديات في حياته؛ ما يعرّضه لمواقف قوية يتحطم عليها الشر في الصراع الدائم بين الخير والشر.
مليحة
ويعد مسلسل مليحة من المسلسلات التي ستستحوذ على نسب مشاهدة عالية نظرًا لمناقشته القضية الفلسطينية، خاصة وأنه يعرض في الوقت الذي ما زالت فيه الحرب مستمرة.
والمسلسل يشهد البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد دياب، ويشاركه عدد من النجوم من بينهم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين
ع أمل
تدور أحداث مسلسل الدراما المشتركة حول قصة راقصة البالية التي تدعى يسار، والتي تمر بأكثر من تجربة حب فاشلة، إلا أنها تتخذ دائمًا صورة المرأة القوية، وتواجه الجميع بوجه مبتسم.
والعمل من بطولة ماغي بوغصن وبديع أبو شقرا ومهيار خضور وإلسا زغيب وعمار شلق وكارول عبود.
2024
يعتبر تتمة لمسلسل "2020" الذي عرض قبل 4 سنوات، وهو مسلسل بوليسي تدور أحداثه في إطار الأكشن، ويناقش مشكلة تجارة المخدرات في لبنان وتصدي الدوله لها.
وتدور أحداث العمل حول المشكلات التي تعرَّضت لها "سما" عند محاربتها تجار المخدرات بالجزء السابق.
العمل من بطولة نادين نجيم ومحمد الأحمد، وكارمن لبس ووسام صليبا ورفيق علي أحمد وطوني عيسى.
أولاد بديعة
مسلسل دراما سورية يروي قصة خمسة أشقاء مع والدتهم (بديعة) في حي شعبي بمدينة دمشق، حيث تبذل جهودًا جبارة لتربيتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فيما يقابل كل منهم العديد من الصعاب والتحديات في رحلة سعيهم لتحقيق أحلامهم المختلفة.
العمل من بطولة سلافة معمار وسامر إسماعيل ومحمود نصر ونادين تحسين بيك ونادين خوري وإمارات رزق.
العربجي 2
يستمر عبدو العربجي في نصرة المظلومين وانتقامه من أعدائه، ويكتشف أن طريقه طويلًا عندما يشتد الصراع بينه وبين الدولة، وفي الجزء الجديد تبدأ قصة حبه مع الداية بدور.
العمل من بطولة باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت ونادين خوري.
نعمة الأفوكاتو
في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة "نعمة" على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، لتبدأ رحلتها في الانتقام منه.
العمل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبو رية.
تاج
خلال الانتداب الفرنسي على سوريا، يتمسك الملاكم "تاج" بمبادئه الوطنية؛ ما يجعله عرضة لخسارة الكثيرين من حوله، ولكنه يصر على عدم التخلي عن قيمه وأخلاقه التي نشأ عليها.
العمل من بطولة تيم حسن وبسام كوسا والمغنية فايا يونان
ملفات منسية
في إطار من التشويق والإثارة، يتناول المسلسل قضية اختطاف الأطفال في فترة تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية، وحل لغز حوادث اختفاء فتيات في ظروف غامضة.
العمل من بطولة شجون الهاجري وعبدالله بوشهري وشيماء سيف ومرام البلوشي.
شباب البومب 12
مسلسل سعودي كوميدي، حقق انتشارًا جماهيريًّا منذ عام 2012، من بطولة فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ووائل الحربي، ومرزوق الغامدي، وعبدالله المزيني وغيرهم، وإخراج أشرف العبادي.
هم يضحّك
عمل كوميدي يحكي قصة عائلة تقع في العديد من المشاكل والأزمات، ويحاول ربّ الأسرة مواجهتها والخروج من المأزق بأقل الخسائر.
العمل من بطولة: عبدالله السدحان، وفخرية خميس، ومروة خليل، وأحمد يوسف، وسميرة الوهيبي، ومريم عبدالرحمن.