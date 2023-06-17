في ذكرى رحلتها الستين للفضاء.. سيد مكاوي يغني لفالنتينا في مصر

الأغنية التي لحنها جاهين وغناها صانع البهجة المصرية سيد مكاوي بحضور خروشوف وجمال عبد الناصر، كانت إعرابا عن تقدير المصريين للدور السوفيتي في بناء السد العالي، لتبقى هذه الأغنية ذكرى يتجدد إحياؤها كل عام، رغم مرور أكثر من نصف قرن على الزيارة.

فالنتينا كانت أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء الخارجي على متن مركبة فوستوك 6، بعدما اختيرت من بين 400 متقدمة لهذه المهمة في 16 يونيو من عام 1963.