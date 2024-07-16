بعمل بطولي.. تونسي ينقذ امرأة أرادت الانتحار

نجح تونسي في إنقاذ امرأة خمسينية من موت محقق، بعدما ألقت نفسها من أعلى الجسر الشهير بولاية بنزرت في محاولتها للانتحار.

وكشف مكرم بن حسن تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه بحكم وظيفته كأحد العاملين بالجسر اعتاد الانتباه واليقظة مع أي سلوك غريب قد يبديه أحد المترددين على المكان الذي يعد معلمًا سياحيًا.

وأشار في تصريحات للإذاعة المحلية إلى أن المرأة في العقد الخامس من عمرها، لفتت نظره بسبب سلوكها غير الطبيعي وحركاتها القلقة وكأنها مترددة بشأن أمر ما، موضحًا أنه اقترب منها للاطمئنان عليها وسؤالها عما يشغلها، فما كان منها إلا أن ألقت بنفسها في المياه فجأة.

وأضاف أنه لحق بها، وقفز خلفها فورًا دون تردد لحظة واحدة، واستطاع اللحاق بها وسحبها إلى الشاطئ، والغريب أنها كانت تتوسل إليه ليتركها تموت مبررة طلبها بأنها تعيش مشاكل عائلية قاسية، وتريد إنهاء حياتها خلاصًا من حالتها النفسية المتردية.