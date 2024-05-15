حكم جديد ضد وكيل مجلس النواب المصري في قضية "النفقة"

قضت محكمة استئناف الأسرة في مصر، اليوم الأربعاء، بتخفيض قيمة النفقة الخاصة بطليقة رجل الأعمال المصري ووكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين لتصبح 6.5 مليون جنيه (136,500 دولار) بدلًا من 30 مليون جنيه (630 ألف دولار).

وكانت محكمة الأسرة قضت الشهر الماضي، بإلزام محمد أبو العينين بدفع 30 مليون جنيه نفقة متعة لطليقته أمل رضا.

وكشف المحامي معتز الدكر، وكيل طليقة محمد أبو العنين في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه تم التحفظ على أرصدة أبو العينين في 4 بنوك، بسبب قرار المحكمة، وذلك في الحكم الصادر ضده بإلزامه بدفع نفقة متعة لصالح طليقته، نافيًا ما تم تداوله حول التحفظ على كامل أموال أبو العينين في أرصدة حساباته في جميع البنوك، بموجب الحكم الصادر بجلسة الـ2 من يناير 2024 في الاستئنافين 27489و 27656 لسنة 2024/ 139 قضائية استئناف عالي الأسرة.

وأكد المحامي أنه لجأ إلى الحجز على أموال أبوالعينين في البنوك لعدم سداد المبلغ المستحق في الوقت القانوني المحدد بعد إعلانه، لافتًا إلى أن الالتماس المقدم من محامي النائب محمد أبو العينين، بعد رفض الاستشكال من قبل المحكمة، لا يوقف التنفيذ، وبالتالي فإن الحجز المالي الذي تم على أموال المدين لحق الغير في البنوك هو حجز قانوني.

واستأنف النائب المصري على قرار المحكمة، لتتحدد جلسة اليوم لنظر الاستئناف، والذي قضت بتخفيض النفقة، ورفع قرار التحفظ على الأموال في حال دفعه قيمة النفقة المحددة نقدًا أو بشيكات قابلة الدفع.

ورغم تأكيد موكل طليقة أبو العينين عن صدور قرار بالتحفظ على أمواله، فإن محامي رجل الأعمال المصري نفى ذلك، معلنًا عن مقاضاة موقع إخباري نشر هذا الخبر.

وأشار محامي أبو العينين إلى أنه لم يحجز على أموال وأرصدة موكله في البنوك، إذ اعتادت طليقته ترويج تلك الشائعات واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك، بحسب قوله.