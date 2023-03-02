اختبأ بمغارة لـ14 عاما هرباً من الشرطة لسرقته 22 دولار

عام 2009، سطا شاب من مقاطعة "هوبي" الصينية على محطة وقود، وبعد تهديد العاملين فيها بالسلاح تمكن من سرقة مبلغ 156 يوان (ما يعادل 22 دولارا أمريكيا) وفر هاربا من الشرطة إلى منطقة أحراش نائية، واختبأ في مغارة معزولة لمدة 14 عاما.

وذكرت وسائل إعلامية صينية، أن "ليو موفو"، كان في منتصف الثلاثينات من عمره عندما نفّذ عملية السطو مع شريكين آخرين عام 2009.

وبعد العملية اشترى الشركاء وجبات طعام، وتقاسموا ما تبقى من المال بينهم، والذي لم يتعد الـ 4 دولارات للواحد.

وفي غضون أيام من وقوع الحادثة، اعتقلت الشرطة شريكي "موفو"، ما دفعه للهروب خوفاً من إلقاء القبض عليه أيضا.