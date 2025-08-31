عيد ميلاد الملكة رانيا الـ55 يثير تفاعلا واسعا في الأردن

أثارت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلادها الـ 55 الذي يصادف الـ 31 من أغسطس/آب.

ونشر نجلها، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، صورة له وزوجته الأميرة رجوة الحسين، مع والدته، بتدوينة على منصة إنستغرام، قائلاً في تعليق: "حفظك الله لنا وأطال في عمرك".

ونشر الديوان الملكي الأردني صورة للملكة رانيا والملك عبدالله في هذه المناسبة، بتدوينة على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، بتعليق ورد فيه: "الديوان الملكي الهاشمي يتقدّم بخالص التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة عيد ميلادها، سائلين المولى أن يحفظ جلالتها ويمدها بموفور الصحة والعافية".

أخبار ذات علاقة إطلالة الملكة رانيا الرمضانية.. أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة (صور)

وتداول نشطاء صورًا ولقطات للملكة الأردنية على عدة أوسام، برز منها وسم "الملكة رانيا 55"، مقدمين تهانيهم للملكة والأسرة الملكية، حسبما أوردت "سي إن إن".

ووفقًا لموقعها الرسمي، "ولدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة العام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن، ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وفي 10 حزيـران العام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير العام 1999، ورزقا بالأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.