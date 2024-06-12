بعد عمرو دياب.. خالد النبوي يتعدى على مصور في عرض "أهل الكهف" (فيديو)
انفعل الممثل المصري خالد النبوي على أحد المعجبين، وذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذي أُقيم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.
وكان النبوي يسير بجوار زوجته متجهاً نحو قاعة العرض، كما ظهر في مقطع مصور، وثق تعديه على أحد المصورين الذي استأذنه لالتقاط صورة معه، فما كان منه إلا أن تهجم عليه وأبعد الكاميرا قائلاً: "ممكن استأذنك متصورنيش؟".
وأعادت الواقعة للأذهان موقف المغني المصري عمرو دياب، الذي صفع أحد معجبيه، خلال محاولته التقاط صورة مع المغني في أحد الأفراح.
وجذب المعجب الشاب، الفنان، خلال أدائه إحدى الأغنيات في حفل الزفاف، قبل أن يغضب دياب ويزيح يده بقوة ويفاجئه بصفعة قوية على وجهه، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية.
وتعرض خالد النبوي، داخل قاعة العرض، للجذب من ذراعه، من قبل أحد المعجبين، قبل أن ينفعل عليه وينهره تعبيراً عن استيائه، قائلاً: "لماذا يحدث ذلك؟ لم يكن هذا يحدث سابقاً".
وكان خالد النبوي قد وجد نفسه محاصراً وسط حشد كبير من المعجبين الذين حضروا عرض الفيلم، فيما حاول حراس شخصيون إبعاده قدر المستطاع عن الجمهور.
ورغم حالة التوتر والشد العصبي التي اعترت الفنان جراء ما تعرض له من قبل المعجبين، إلا أنه حاول مراراً السيطرة على انفعالاته تجاه سلوك المحتشدين.
في الوقت ذاته، تعرّض الممثل الشاب نور نجل خالد النبوي لمحاولة جذب من أحد المعجبين، لحظة وصوله لقاعة العرض، فواجه الموقف بابتسامة وواصل سيره بعد تدخل أحد الحراس الشخصيين.