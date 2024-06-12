بعد عمرو دياب.. خالد النبوي يتعدى على مصور في عرض "أهل الكهف" (فيديو)

انفعل الممثل المصري خالد النبوي على أحد المعجبين، وذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذي أُقيم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وكان النبوي يسير بجوار زوجته متجهاً نحو قاعة العرض، كما ظهر في مقطع مصور، وثق تعديه على أحد المصورين الذي استأذنه لالتقاط صورة معه، فما كان منه إلا أن تهجم عليه وأبعد الكاميرا قائلاً: "ممكن استأذنك متصورنيش؟".