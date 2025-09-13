دفاع نجل محمد رمضان يلجأ إلى آخر وسيلة لمنع إيداعه دار رعاية

في خطوة أخيرة، يحاول محامي دفاع الطفل علي نجل الفنان محمد رمضان، الهرب من تنفيذ حكم محكمة الطفل، الصادر بحقه وإيداعه داخل دار رعاية، بعد أن تقدم بطلب لإعادة النظر في استئناف المعارضة على حكم المحكمة.

وجاءت خطوة المحامي بعدما قضت محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، برفض المعارضة الاستئنافية المقدّمة من الدفاع، لعدم حضور نجل محمد رمضان جلسة محاكمته.

أخبار ذات علاقة هل هناك منفذ قانوني يوقف الحكم الصادر بحق نجل محمد رمضان؟

وأكد المحامي أنه يسعى إلى النظر في القضية أمام محكمة جديدة وهي محكمة جنح مستأنف الطفل، وذلك بعد رفض الاستئناف لتغيبه عن الجلسة الماضية.

وأشار إلى أنه سيقدم إقرار التصالح مع أسرة الطفل الضحية المعتدى عليه من قبل علي نجل الفنان محمد رمضان داخل نادي نيو جيزة.

وكان الطفل علي قد تغيب عن الحضور عن الجلسة الماضية لترفض محكمة الطفل بأكتوبر، الاستئناف المقدم من محاميه، وتأييد الحكم الصادر ضده بإيداعه داخل إحدى دور الرعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة.