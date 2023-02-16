أول تعليق من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حول حقيقة زواجها
ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الأنباء التي تم تداولها، خلال الساعات الماضية، بشأن زواجها، مشيرة إلى أنها "لم ولن تتزوج".
وتداولت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء زواج الفنانة نوال الزغبي، بعد نشرها لصورة ترتدي خلالها خاتمًا، وتحمل وردة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.
كما نشرت "الزغبي" أيضًا مقطع فيديو ترتدي خلاله فستان زفاف وعلقت عليه، قائلة: "كرمالو بعمل شو ما بدو، بيأمرني أمر"، الأمر الذي عزز شائعة الزواج.
وبعد انتشار شائعة الزواج تقدم جمهور الفنانة اللبنانية بالتهاني والتبريكات لها، عبر حسابها على "تويتر"، بينما شكك آخرون في الأمر، وطالبها بالكشف عن إن كانت قد تزوجت أم لا.
وفي أول تعليق من الفنانة اللبنانية على الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع، كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "لم ولن أتزوج"، لتنفي بذلك كل الشائعات المتداولة.
وكانت قد ترددت أنباء، العام الماضين عن ارتباط نوال الزغبي بالفنان وائل كفوري، إلا أن الزغبي أكدت أن علاقتها به "لا تتعدى الصداقة"، نافية وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما.
وقالت "الزغبي" في لقاء متلفز إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في "دويتو" أغنية "مين حبيبي أنا"، ترددت شائعات حول وجود علاقة عاطفية بيني وبين كفوري وصلت للزواج.
وأوضحت: "الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه، ولكنني أعتز به كصديق وفنان لبناني".
واعتبرت أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات "حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل".
وخلال اللقاء كشفت الفنانة اللبنانية، عن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها "تزوجت مرة واحدة فقط، وحينها كانت صغيرة في عمر 18 عامًا"، واصفة تلك التجربة بـ"الفاشلة" باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.
وأضافت "الزغبي"، أن زواجها في سن مبكرة حمّلها مسؤولية كبيرة لم تستطع حينها تحمّلها، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبيرة لم تسقط عقب الطلاق بعدما تحمّلت مسؤولية تربية أبنائها حتى كبروا وتحمّلوا مسؤولياتهم، وبدأت تشعر بالراحة وتعيش حياة العزوبية التي كانت تأمل بها".
وحول فكرة قبولها الزواج من جديد، أشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها "ترفض في الوقت الحالي الزواج، لأنها لا تريد الارتباط بشخص يقيدها".