أول تعليق من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حول حقيقة زواجها

وقالت "الزغبي" في لقاء متلفز إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في "دويتو" أغنية "مين حبيبي أنا"، ترددت شائعات حول وجود علاقة عاطفية بيني وبين كفوري وصلت للزواج.

وأوضحت: "الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه، ولكنني أعتز به كصديق وفنان لبناني".

واعتبرت أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات "حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل".

وخلال اللقاء كشفت الفنانة اللبنانية، عن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها "تزوجت مرة واحدة فقط، وحينها كانت صغيرة في عمر 18 عامًا"، واصفة تلك التجربة بـ"الفاشلة" باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.

وأضافت "الزغبي"، أن زواجها في سن مبكرة حمّلها مسؤولية كبيرة لم تستطع حينها تحمّلها، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبيرة لم تسقط عقب الطلاق بعدما تحمّلت مسؤولية تربية أبنائها حتى كبروا وتحمّلوا مسؤولياتهم، وبدأت تشعر بالراحة وتعيش حياة العزوبية التي كانت تأمل بها".