في أول ظهور.. أنغام مفاجأة حفل "كايروكي" بمهرجان العلمين (صور)

الفنانة المصرية أنغامالمصدر: الإنستغرام
29 أغسطس 2025، 11:04 م

فاجأت المغنية المصرية أنغام جمهور حفل أمير عيد قائد فرقة "كايروكي" بمهرجان العلمين، وسجلت أول ظهور لها بعد عودتها من الخارج عقب تعافيها من أزمتها الصحية.

وأحيت "كايروكي" حفلاً حاشداً، في ختام مهرجان العلمين في مصر، لتفاجئ أنغام الجميع بظهورها بين الجمهور، وهو ما أشعل حماس الجميع.

وحرصت أنغام على دعم "كايروكي" من الصفوف الأولى، وظهرت بحالة صحية جيدة، وسط ترحيب كبير من الجمهور، فيما تابعتها عدسات المصورين التي رصدت ظهورها الأول بعد التعافي من المرض.

ونشرت منصات ومدونون مقاطع فيديو وصوراً لأنغام وهي تحيي الجمهور الذي رد لها التحية بدوره.

يذكر أن أنغام كانت قد أحيت حفلاً جماهيرياً في أولى ليالي مهرجان العلمين قبل أن تدخل في أزمة صحية مفاجئة أضطرتها للسفر للعلاج خارج البلاد.

