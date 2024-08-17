في عمل بطولي، تمكن سائق سيارة أجرة من إنقاذ امرأة، تبلغ من العمر 57 عامًا، في اللحظة الأخيرة بعد أن حاولت الانتحار بالقفز من على حافة جسر "أتال سيتو" في نافا شيفا الهندية.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، وثقت كاميرات مراقبة، الواقعة، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصرف السائق السريع.

وقالت الشرطة إن المرأة المعنية، كانت قد طلبت من سائق سيارة الأجرة، البالغ من العمر 31 عامًا، إيقافها عند الجسر بذريعة رغبتها في "غمر صور دينية" في المياه.

وتلقت الشرطة مكالمة بشأن توقف سيارة الأجرة، وتجاوز المرأة لحاجز الجسر، وسط مخاوف من إقدامها على الانتحار.

وبحسب معلومات، فإن المرأة همّت بالقفز في المياه عند رؤيتها لرجال الشرطة، لكن سائق الأجرة أمسكها من شعرها من فوره وأنقذها.

ويظهر في الفيديو، أنّ رجال الشرطة سارعوا، حينذاك، لسحب المرأة بعد أن تمسك السائق بشعرها.

وبعد إبلاغ عائلة المرأة، زعمت أنها "تعاني من اضطرابات عقلية"، بينما أخبرت المرأة الشرطة أنها "فقدت توازنها بعد أن أصابها الذعر عن رؤيتها أفراد الأمن يقتربون منها".

يذكر أن جسر "أتال سيتو" سبق أن شهد حادثتي انتحار، حيث قفز مهندس يبلغ من العمر 38 عامًا من فوقه، بسبب ضغوط مادية. كما انتحرت امرأة، تبلغ من العمر 43 عامًا، من فوق الجسر في مارس/آذار الماضي.