اتهمت الفنانة شيرين عبد الوهاب شركة "روتانا" للإنتاج الفني بتعمد تدميرها وتعطيل مسيرتها لأسباب غير مفهومة، مؤكدة أن الشركة تستهدفها بشكل شخصي وتحاربها دون غيرها من الفنانين.

وقالت شيرين في تصريحات للصحافة المحلية، إنها تعاقدت مع شركة أخرى، ومن المفترض أن يتم طرح أعمالها الغنائية الجديدة الأسبوع المقبل، إلا أنها فوجئت بشركة روتانا تحذر الشركة الأخرى وتؤكد لها أن تعاقدها مع شيرين باطل، ويدخلها تحت طائلة القانون.

واستغربت شيرين موقف الشركة في ظل قيامها بتسديد مبلغ 8 ملايين جنيه للشركة قيمة الشرط الجزائي، موضحة أن الشركة ما تزال رغم ذلك تؤكد عدم انتهاء التعاقد بين الطرفين.

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وكانت شيرين أعلنت تعاقدها مع شركة إنتاج جديدة، وأنها سوف تطرح من خلالها أغنيتين خلال أيام، وهما: "بتمنى أنساك"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما. وأغنية "بقابل حبيبي" كلمات تامر حسين، وتوزيع توما.

وسبق أن أكد ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن شركة روتانا تسلمت مؤخرًا من الفنانة مبلغا قيمته 8 ملايين جنيه، مقابل فسخ التعاقد بينهما، ورغم ذلك ما زالوا يطالبون بالشرط الجزائي، ما اضطره لإقامة دعوى قضائية مؤجلة حتى 3 سبتمبر المقبل.