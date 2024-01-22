بسبب "المرجين".. أزمة بيئية يخلفها موسم جني الزيتون في تونس

تُخلّف عملية عصر الزيتون كمية كبيرة من الرواسب والفضلات تسمى في تونس مادة "المَرجين"، التي تتسبب في "أزمة بيئية" نتيجة سكبها بطرق عشوائية.

وتتأثر بهذا التلوث المحافظات التونسية الأكثر إنتاجًا للزيتون، على غرار صفاقس، والقيروان، وسيدي بوزيد، وسط مطالب بتثمين هده المادة واستغلالها بشكل سليم كثروة طبيعية، وللحفاظ على البيئة.

و"المرجين" مياه فاسدة سوداء اللون ذات روائح كريهة، وحموضة مرتفعة، وتحتوي على مادة سامة تسمى "البوليفينول".

ويرى الخبراء أن هذه المادة تتسبب في تلوث المياه والتربة، ولها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان، ما لم يتم التعامل معها بطريقة علمية دقيقة.