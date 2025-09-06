الموسيقار صلاح الشرنوبي يرد على جدل تصريحاته حول رؤية حفيده

أثارت دموع الموسيقار المصري الكبير صلاح الشرنوبي، خلال ظهوره الإعلامي الأخير، موجة تعاطف واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما حين تحدث بألم عن فقدان نجله البكر، الذي رحل عن عالمنا قبل شهور قليلة.

وقد لاقت كلماته المؤثرة عن اشتياقه لرؤية حفيده "عمر" صدًى بالغًا، خاصة حين عبّر عن أمله في أن تسمح والدته له بلقائه، ما أشعل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب تلك التصريحات، خرجت الإعلامية سالي شبل، أرملة المهندس الراحل محمد الشرنوبي، للرد عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، مؤكدة أنها لم تمنع الموسيقار الكبير من رؤية حفيده، وأنه كان بإمكانه التواصل معها مباشرة بدلًا من الحديث في وسائل الإعلام، مُضيفةً في منشورها أن العلاقة بينهما تمتد لسنوات طويلة، وأعربت عن دهشتها من توجيه رسالة علنية دون أي تواصل شخصي.

من جانبه، علّق الموسيقار صلاح الشرنوبي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، موضحًا أنه لا توجد خلافات حقيقية بينه وبين أرملة نجله، مؤكدًا أن الحزن لا يزال يُخيّم على أفراد الأسرة جميعًا، بمن فيهم سالي شبل، وأن كلماته ربما خانها التعبير بفعل الألم والمشاعر الجيّاشة.

وقال الشرنوبي: "لقد غلبتني دموعي حزنًا على نجلي، لأنه كان الأقرب إليّ وإلى عقليتي الفنية، وكنت أستشيره في شتى الأمور، الأسرة برمتها لا تزال تمر بفترة صعبة، ولا مبرر للحديث عن خلافات غير موجودة من الأصل".

كما نفى الموسيقار المصري الشائعات التي تحدثت عن خلافات قانونية أو نيّة في اتخاذ خطوات رسمية تتعلق بحضانة حفيده، قائلًا: "حفيدي عمر هو ابننا جميعًا، ونعرف كيف نحتضنه ونرعاه، ما قيل عنا ليس صحيحًا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن حرّف الكلام أو بالغ في تأويله، هذه فترة ألم نعيشها، وقد تكون مؤثرة علينا جميعًا".

وشدّد الشرنوبي على أن علاقته بوالدة حفيده لا تشوبها أي نزاعات، وأن كل ما يرجوه هو أن تنقضي هذه المرحلة الصعبة بسلام على الجميع، مختتمًا حديثه بقوله: "نمر جميعًا بفترة حزن عميق، أتمنى أن تنتهي على خير دون أن تترك فينا جراحًا أخرى".