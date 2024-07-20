على الرغم من أن كوريا الشمالية لا تزال تمنع زيارات معظم السياح الأجانب، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، زار موقعا سياحيا رئيسيا يجري بناؤه على الساحل الشرقي للبلاد، وناقش خطوات فتح المنطقة بحلول العام المقبل.



وتعد منطقة وونسان-كالما الشاطئية إحدى أكثر المشاريع السياحية التي تحدث عنها كيم، لسنوات.

وتبني كوريا الشمالية فنادق فاخرة ومرافق ترفيهية على البحر هناك، لخلق نقطة جذب رئيسية للزوار الدوليين. لكن يقال إن المشروع تعرض لانتكاسات بسبب نقص مواد البناء نتيجة تشديد عقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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وجال كيم في منطقة وونسان-كالما مع كبار النواب يوم الثلاثاء، وناقش الاستعدادات لافتتاحه بحلول مايو 2025 على النحو الذي قرره اجتماع الحزب الحاكم في يناير، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "سيتم بنجاح بناء أرض العجائب الساحلية المعروفة للعالم بأنها أفضل منتجع سياحي في (كوريا الشمالية)." ونقلت عن كيم قوله إن البناء دخل مراحله النهائية.

وتعمل كوريا الشمالية ببطء على تخفيف القيود القاسية التي فرضتها في فترة الوباء وقيود الدخول كجزء من جهودها لإنعاش اقتصادها. لكنها لم تُعد فتح حدودها بعد أمام السياح الأجانب، باستثناء عدد صغير نسبيا من الروس الذين زاروا البلاد في وقت سابق من هذا العام مع ازدهار العلاقات بين البلدين.